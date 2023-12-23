صحف الكويت|مجلس الأمن يتبنى قراراً بشأن غزة ..أمريكا تستخدم الفيتو ضد مقترح روسي يدعو لوقف عاجل للأعمال العدائية

جوتيريش: الهجوم الإسرائيلي هو المشكلة الحقيقية وتوجِد عقبات كبرى أمام إدخال المساعدات

هولندا تستعد لتسليم مقاتلات F-16 لأوكرانيا.. وبولندا تؤكد وقوفها إلى جانب كييف

السيسي يناقش مع ماكرون الوضع بغزة ويؤكدان أهمية تجنب توسيع الصراع

المحكمة العليا ترفض البت في تمتع ترامب بالحصانة

بايدن يوقع مشروع قانون السياسة الدفاعية بإنفاق يبلغ 886 مليار دولار

حماس: قرار مجلس الأمن خطوة غير كافية ولا يلبي متطلبات الحالة "الكارثية" في غزة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث استمع إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة، كما أكدا أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصا على مقدرات شعوبها اللي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن مجلس الأمن الدولي وافق على تمرير مشروع قرار بشأن غزة، يدعو لـ"اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق"، و"تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية"، بعد نحو أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق.

وقالت "الجريدة" إن الولايات المتحدة استخدمت خلال ذات الجلسة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار روسي يدعو لـ"وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية" في قطاع غزة، بعد أن عارضت على مدى أيام الصيغة الأولية للمشروع، والتي كانت تدعو إلى "وقف الأعمال العدائية"، و"تأسيس آلية مراقبة في قطاع غزة، بما في ذلك المعدات والأفراد الضروريون للقيام بذلك".

ونقلت "القبس" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله إن الهجوم الإسرائيلي هو "المشكلة الحقيقية... وتوجِد عقبات كبرى" أمام إدخال هذه المساعدات، مضيفًا أن "المشكلة الحقيقية تكمن في أن الطريقة التي تشن بها إسرائيل هذا الهجوم تسبب عقبات كبرى أمام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة".

وقالت "الأنباء" إن حركة حماس وصفت قرار مجلس الأمن بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، و"تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية"، بأنه "خطوة غير كافية" لا تلبي متطلبات الحالة "الكارثية" في القطاع.

واتهمت حماس في بيان الإدارة الأمريكية بالعمل على "تفريغ القرار من جوهره"، وإخراجه "بصيغة هزيلة تسمح لإسرائيل باستكمال مهمة التدمير والقتل والإرهاب في قطاع غزة"، قائلة إن من واجب مجلس الأمن إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات بكميات كافية لجميع مناطق قطاع غزة، وخصوصاً مناطق شمال القطاع.

دوليًا، أشارت "الجريدة" إلى أن الحكومة الهولندية أعلنت أنّها ستسلّم أول 18 طائرة مقاتلة أميركية الصنع من طراز F-16 إلى أوكرانيا، في وقت تواجه فيه كييف ضغوطاً روسية متزايدة على الجبهة، فيما شدد وزير الخارجية البولندي الجديد رادوسلاف سيكورسكي خلال زيارة إلى كييف على أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا في "معركتها الكبرى" ضد الغزو الروسي.

وقالت "الراي" إن المحكمة الأمريكية العليا رفضت طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي يتولى تحقيقات بالغة الحساسية بشأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تسريع النظر فيما إذا كان الأخير يتمتّع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة "التواطؤ" لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وذكرت "الأنباء" أن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس جو بايدن وقع الجمعة، على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي ليصبح بذلك قانوناً. ويتضمن التشريع مبلغاً قياسياً قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي، كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.