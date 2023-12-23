عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الطائرة الشاطئية يكتسح أوغندا وبوروندي ويضمن التأهل للألعاب الإفريقية وتصفيات الأولمبياد

منتخب الرجال
منتخب الرجال

حجز منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية مقعده في التصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية وذلك بعد تحقيق الفوز اليوم على منتخبي أوغندا وبوروندي في تصفيات المنطقة الخامسة والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري، في دولة كينيا.

txt

أستاذ جامعي: النهر الصناعي بطول 114 كيلو يوسع الرقعة الزراعية.. فيديو

txt

هند البنا: سلوكيات وعلامات إذا ظهرت على شخص يجب الذهاب لطبيب نفسي

مثل منتخب الرجال اليوم كل من عاطف عادل وأحمد عزب بمنتخب "أ" بالإضافة إلى يوسف محمد زكي وجورج موريس بمنتخب"ب".

كان قد حقق منتخب الرجال الفوز في مباراة كينيا الأولى ومن المنتظر أن يواجه نظيره الرواندي غدا في المباراة الأخيرة بالبطولة.

يذكر أن منتخب السيدات قد نجح في التأهل للتصفيات النهائية لدورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأفريقية وذلك عقب تحقيق الفوز في جميع المباريات.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس.

ويرافق البعثة المنتخب حكمين، دوليين وهما ياسمين عبد العزيز، ومسعد عطا الله، بالإضافة إلى إبراهيم ثابت إداري للمنتخب.

ويقود المنتخب فنيًا الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفا.

كينيا أوغندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

موضوعات متعلقة

بركات يشيد بدور الخطيب: يذهب للأطباء و يعود لـ لاعبي الأهلي

عجوز تحصل على الماجستير في سن التسعين

شيخوخة مبكرة.. فيروس كورونا يعود بأعراض جديدة تصيب المراهقين

قطعة قماش أثرية تثير الجدل في أوكرانيا

التلميذة ضربت صاحبتها جوه الفصل | جريمة في ألمانيا

ساعة رعب..لحظة توقف قطار الموت بالركاب في الهواء

سيدة تخنق طفلتها أثناء النوم بشعرها.. ما القصة؟

مدافع الاتحاد السعودي يجري عملية جراحية في الساق.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

لن تصدق.. رجل تسعيني يكسب مواجهة مع لص مسلح في إيطاليا

خبر سار| شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

حمدي فتحي يوجه رسالة للأهلي بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

فى عيد ميلاد حورج وسوف.. حكايته مع تلاوة قرآن وزواجه من مسلمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصص تفطر القلب.. ابنة الرئيس الأميريكي تثير الجدل عبر حسابها على الأنستجرام

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تمر من تحت سبّاح وتلامسه

ما أمنياتك لعام 2024؟.. إجابة مؤلمة من شابة فلسطينية على سؤال صحفي

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ