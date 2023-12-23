عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 ديسمبر

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قدّمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 23 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية “صدى البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت.

ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقس معتدل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على جنوب الصعيد.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
العظمى الصغرى

القاهرة 20 - 14
الإسكندرية21 - 13
الإسماعيلية 21 - 13
الغردقة 24 -16
أسوان 23 - 13
سوهاج 21 - 11

المنيا 20 - 8

القاهرة اليوم السبت درجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

ترشيحاتنا

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه| أسعار الذهب اليوم السبت.. شاهد

تايوان ترصد 10 مقاتلات صينية في مجالها الجوي

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

بقوة 4.6 درجة.. زلزال يضرب شمال غرب إيران

قبل السفر.. تعرف على حالة الطرق الصحراوية في أجواء الشبورة المائية

قصف إسرائيلي عنيف على دير البلح.. واستشهاد 18 مدنيا في مخيم النصيرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان راق. ابنة محمد ثروت تثير ضجة بأناقتها في عقد قرانها| شاهد

بسبب بطانة الفستان.. داليا شوقي تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

نشرة المرأة والصحة| فوائد تناول نخاع العظام والجبن القريش

بعد أنباء انفصالهما.. 20 صورة للمخرج مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ