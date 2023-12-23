عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يمنع الإسعاف من انتشال جثث الشهداء في شوارع تل الزعتر بغزة

الاحتلال يقصف سيارات
الاحتلال يقصف سيارات الاسعاف

في جريمة ليست الأولى خلال الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ترك الاحتلال جثث الشهداء في شوارع منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا بشمالي قطاع غزة بعد منع طواقم الإسعاف من التحرك نحوها.

وسبق أن ترك الاحتلال المواطنين الفلسطينيين يلقون حتفهم قرب مشافي في غزة وقامت جرافاته بجرف جثامين الشهداء دون أي وازع من إنسانية.

وقامت قوات الاحتلال بتجريف شارع بالمستشفى الإندونيسي أثناء محاولتها التقدم في تل الزعتر.

يأتي ذلك فيما قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "هذه الحرب يجب أن تنتهي ولا ينبغي لمزيد من العائلات أن تتحمل الألم والمعاناة".

الأمم المتحدة ا الأمم المتحدة الإنمائي الإسعاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

موضوعات متعلقة

أمريكا ترمي الكرة في ملعب إيران مجددا وتتهمها بدعم الحوثيين

الأمور ليست أفضل.. الضفة الغربية تواجه انتهاكات الاحتلال الوحشية كل يوم

هل سيستهدف الحوثيون أي دولة اخرى غير الاحتلال.. الإجابة لدى عبدالملك الحوثي

زعيم الحوثيين يكشف سبب تحرك قوات موالية له ضد الاحتلال الصهيوني

زعيم الحوثيين يشن هجوما عنيفا على الصهاينة وأمريكا وأوروبا.. تفاصيل

بعد انسحاب قوات الاحتلال.. انتشال 70 شهيدا من منطقة الثلاثيني بغزة

الحرس الثوري الإيراني يعلن تجهيزه قوارب بصواريخ ذكية لرصد السفن الأمريكية

سرايا القدس تستهدف الاحتلال بقذائف تاندوم في المغراقة

ترشيحاتنا

%50.. مفاجأة صادمة بشأن نسبة انتشار متحور كورونا الجديد بأمريكا

سرايا القدس تكبد جنود الاحتلال خسائر فادحة

مجمع عسكري وبنية تحتية عملياتية.. جيش الاحتلال يستهدف حزب الله اللبناني

بالأرقام.. مصر تجني ثمارها| والفلاحين: انتعاش كبير في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج

صلة قرابة.. هناء الشوربجى تكشف علاقتها بالفنانة هدى هانى

الأهلي يطير إلى الإمارات استعداداً لكأس السوبر المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. احترس منها  

فى عيد ميلاده.. قصة عمل عمرو يوسف سايس وزواجه من كندة علوش

أرخص و أحلى من المحلات| طريقة عمل أم علي

بفستان راق. ابنة محمد ثروت تثير ضجة بأناقتها في عقد قرانها| شاهد

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ