الاحتلال يمنع الإسعاف من انتشال جثث الشهداء في شوارع تل الزعتر بغزة

في جريمة ليست الأولى خلال الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ترك الاحتلال جثث الشهداء في شوارع منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا بشمالي قطاع غزة بعد منع طواقم الإسعاف من التحرك نحوها.

وسبق أن ترك الاحتلال المواطنين الفلسطينيين يلقون حتفهم قرب مشافي في غزة وقامت جرافاته بجرف جثامين الشهداء دون أي وازع من إنسانية.

وقامت قوات الاحتلال بتجريف شارع بالمستشفى الإندونيسي أثناء محاولتها التقدم في تل الزعتر.

يأتي ذلك فيما قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "هذه الحرب يجب أن تنتهي ولا ينبغي لمزيد من العائلات أن تتحمل الألم والمعاناة".