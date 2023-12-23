ضبط مصنع يعمل بدون ترخيص.. تحرير 629 محضرا تموينيا بدمياط

نفذت مديرية التموين بدمياط حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجارى.

وأسفرت الحملات عن تحرير ٦٢٩ محضر، حيث تم رصد مخالفات تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات، ضرب وهمي لبطاقات تموينية.

كما تم تحرير محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع ، العمل بدون شهادة صحية، غش تجاري، بيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة ، بيع لحوم مكشوفة ، علاوة على تحرير محضر لمصنع يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ علي ٤٢٤ كيلو شاي مجهول المصدر، محضر للتصرف بعدد ١٢٥٠ علبة سجائر للاستيلاء علي حصة بالمضاربة وبيعها بالسوق السوداء، تحرير محضر للتصرف ب ١٠١١ لتر بنزين ٨٠.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية من جانب ومن جانب آخر التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة.