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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الوضوء بالماء الساخن في الشتاء ينقص الثواب ؟

صدى البلد

يفضل الوضوء بالماء الدافئ بدلًا من البارد في فصل الشتاء، لأنه أبلغ في الإسباغ لكن إذا احتاج الماء البارد وصبر عليه له فضل عظيم، هكذا أجاب الدكتور عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال سؤال ورد اليه مضمونة:"هل الوضوء بالماء الساخن فى الشتاء ينقص الثواب؟ ". 

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وأشار «عثمان»، أن الماء الدافئ يكون أعون له على الإسباغ وإتمام الوضوء كما شرع الله سبحانه وتعالى، وأبلغ أيضا في إزالة الأوساخ والنظافة، لما جاء في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا أدلكم على ما يرفع به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره).

هل الوضوء بالماء الساخن ينقص الثواب؟

لم يرد نص يدل على عدم جواز تسخين الماء للوضوء، والله تعالى يقول: {مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ}".

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ما أجر الوضوء بالماء البارد في الشتاء ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح شلبي: أن الوضوء هو شرط لصحة الصلاة، والوضوء بالماء البارد صحيح ولا شيء فيه، وكذلك بالماء الدافئ.

وتابع: أن الإنسان يتوضأ بما يجد فيه حلاوة العبادة.

هل الوضوء بالماء الساخن ينقص الثواب ما أجر الوضوء بالماء البارد فى الشتاء

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