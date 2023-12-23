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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داخل سجون الاحتلال..

نادي الأسير يكشف أخر التطورات الصحية لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

عزيز الدويك
عزيز الدويك

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، اخر تطورات الحالة الصحية لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني  الدكتور عزيز الدويك. 

وأكد نادي الأسير أن الدويك يمر بظروف صحية صعبة جدا في سجن النقب جنوب إسرائيل.

ولفت كذلك الي أن الدويك يعاني أيضا من الأنيميا (فقر الدم) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري، موضحا أنه سبق وأن أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى.

ومنذ اعتقاله في 17 أكتوبر الماضي، لا يتلقى الدويك (75 عاما) العلاج الطبي المناسب، وتطالب عائلته وأبناؤه بالسماح لهم بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي، بحسب النادي. 

يشار إلى أنه صدر بحق الدويك قرار اعتقال إداري (دون تهمة) لمدة 6 أشهر.

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