تدريب التسويق الإلكتروني لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالأقصر

أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر علي أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وضرورة ترويج وتسويق منتجات هذه المشروعات بمختلف الوسائل وتنظيم وفتح مزيد من المعارض لعرض المنتجات المختلفة في ربوع المحافظة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة بإتاحة وتوفير فرص عمل حقيقية ورفع الدخول والمستوى الاجتماعي.



ومن جانبه صرح الدكتور وليد الشافعي استشاري التسويق والتجارة الإلكترونية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأنه تم التنسيق مع مكتبة مصر العامة وبالشراكة مع مؤسسة الضحى والمنار والبيت النوبى لعمل تدريب تأهيلي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكيفية استخدام آليات التسويق الإلكتروني وأدواته من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو منصات التجارة الإلكترونية ونشر منتجاتهم حيث شارك العديد من أصحاب المشروعات المتنوعة مابين هاند ميد وخياطة واكسسوارات موضحا أنه يتم تقديم كافة التسهيلات لأصحاب هذه المشروعات وكيفية استخدام التسويق الإلكتروني لدعم مشروعهم ويكون له علامة مميزة ويجذب العملاء مشيرا إلي أن الجهاز يقدم مجموعة من التدريبات من خلال قطاع الخدمات الغير مرئية وهي مجانية تماما كما أنه يتم تمويل المشروعات المختلفة والمساهمة في تسويقها

وأضاف رجب بيرلي مدير وحدة خدمة المنشأت الصغيرة بفرع جهاز تنمية المشروعات بالأقصر ان الوحدة مسؤلة عن تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة الغير رسمية وتحويلها لمشروعات رسمية لها مستندات قانونية يتم استخراجها من خلال الوحدة منوها إلي قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وهو قانون تنمية المشروعات الصغيرة وما ورد في القانون من مزايا لأصحاب المشروعات وما يتعلق بوجود حوافز ضريبية وغير ضريبية والاستفادة من المعاملات الضريبية المبسطة وتمثيلهم داخل المجمعات الصناعية والحرفية وحصولهم علي مختلف الخدمات من خلال الجهاز ومن اهم هذه المزايا ترخيص توفيق أوضاع ترخيص جديد وشهادة تصنيف للمشروع ومن المزايا أيضا التعامل المباشر مع الجهات الحكومية مؤكدا علي المساهمة في حل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات من حيث التمويل الميسر من خلال الجهاز