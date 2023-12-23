سر غياب أشهر معارض روسي عن الظهور.. هل لـ بوتين علاقة بالأمر

تغيب زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني مرة أخرى عن جلستي المحاكمة التي كان المقرر عقدهما عبر الفيديو يوم الجمعة، وفقًا لبيان صادر عن فريقه، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قال فريق نافالني إن السياسي الروسي المعارض مفقود الآن منذ 17 يومًا، ولا يُعرف مكان وجوده الحالي.

وقال فريق نافالني: " كان من المفترض أن يخضع أليكسي لمحاكمتين. مرة أخرى لم يتم إحضاره إلى المحاكمات. يتم إخفاء نافالني لفترة طويلة”.

وأثارت المدة غير المسبوقة لغياب نافالني عن الظهور العام مخاوف بشأن سلامته.

وأعاد مساعدو نافالني، التأكيد على ضرورة الحصول على معلومات تخصه وعرضوا مكافأة بالعملة المشفرة للحصول على تفاصيل كاملة وموثوقة حول موقعه أو حالته.

وردا على سؤال متكرر الأسبوع الماضي عن غياب نافالني، قال الكرملين للصحفيين إنه "ليس لديه النية ولا القدرة على مراقبة مصير السجناء وعملية إقامتهم في المؤسسات ذات الصلة".

وقال فلاديمير ميلوف، نائب وزير الطاقة الروسي السابق والمستشار الحالي لنافالني، لريتشارد كويست في شبكة CNN إن توقيت اختفاء نافالني "ليس من قبيل الصدفة"، مشيراً إلى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نيته الترشح مرة أخرى للانتخابات الروسية بعد مدته الحالية من عام 2018 وحتى مارس 2024 وهي خطوة قد تجعله يحتفظ بالسلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وقال ميلوف: "أعتقد أنه تكتيك متعمد فليس من قبيل الصدفة أن يختفى نافالني في اللحظة التي أُعلن فيها عما يسمى بالانتخابات الرئاسية واعلان بوتين أنه سيرشح نفسه مرة أخرى".