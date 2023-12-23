شركة إسرائيلية تكشف حقيقة علاقتها بالسفينة المستهدفة قبالة الهند

نفت شركة الشحن الإسرائيلية "ZIM" علاقتها بالسفينة التي تعرضت لهجوم قبالة الهند، وفقًا لما نقلته القناة الـ12 العبرية.

وأضافت القناة العبرية، أن تقديرات إسرائيلية بأن الناقلة التي تعرضت للهجوم قبالة سواحل الهند أصيبت بهجوم شنته مسيرة انطلقت من إيران.

من جانبها، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيّرة قبالة الساحل الغربي للهند، مما أدى إلى نشوب حريق.

وأضافت أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، بدون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وأشارت الشركة إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال في الهند.

وتابعت قولها إنه تم الإبلاغ أيضا عن بعض الأضرار الهيكلية ووصول بعض الماء إلى متن السفينة، لافتة إلى أن السفينة تابعة لإسرائيل وكانت متجهة إلى الهند في ذلك الوقت.

وذكرت "أمبري" أن البحرية الهندية تتعامل مع الموقف، بينما لم ترد البحرية على الفور على طلب للتعليق.