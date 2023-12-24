3 حالات تؤدي إلى انتهاء عضوية نقابة التكنولوجيين وفقا للقانون

حدد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، الأسبوع الماضي، عددا من الحالات التي يتم بموجبها انتهاء العضوية في النقابة.

وتضمنت تلك الحالات ما يلي:



1. الوفاة.



2. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.



3. إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.



ووفقا للمادة القانونية، فإنه علي لجنة القيد مراجعة جدول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها، ولذوى الشأن طلب تنقية جدول أو سجلات النقابة.

وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك.

ويعد التعليم التكنولوجي رافدا مهما لتحقيق سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري؛ بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.