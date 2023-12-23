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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقابة تعلن عن إجراء جديد للناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم للانضمام لعضويتها

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن إجراء جديد للتيسير على الناجحين فى مسابقة الـ 30 ألف معلم، للحصول على عضوية النقابة ، بعد تسلمهم العمل فعليا فى المدارس .

وأوضح نقيب المعلمين أنه تم توجيه أعضاء اللجان النقابية، فى جميع المحافظات، بالنزول إلى مقرات الإدارات التعليمية، واتاحة استمارة العضوية وتلقى الأوراق المطلوبة، والتأكد من استيفاء كافة البيانات، حتى تسليم الكارنيهات، وذلك تيسيرا على المعلمين الجدد، وانهاء الإجراءات بسهولة ويسر .

وشدد نقيب المعلمين على ضرورة تواصل فرعيات نقابة المعلمين ولجانها النقابية فى المحافظات، بمسئولى المديريات والإدارات التعليمية، لتعريف المعلمين الجدد بالإجراء الجديد للحصول على كارنيه نقابة المهن التعليمية، بهدف تجهيز الأوراق المطلوبة، لسرعة استخراج الكارنيه.

وأشارت نقابة المعلمين إلى أن الأوراق المطلوبة لاستخراج عضوية النقابة هى، صورة بطاقة الرقم القومى، مفردات مرتب، وبيان حالة موثق من الإدارة التعليمية، وصحيفة أحوال معتمدة.

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