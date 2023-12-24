ما حكم لبس البنلطون الضيق للنساء والصلاة به؟ .. اعرف الرأي الشرعي

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"حكم صلاة التساء بالبنطلون الضيق؟".

ورد مرزوق، موضحًا، أنه من المقرر شرعا - كما جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية - أن لبس البنطلون إذا كان واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف أجزاء الجسم ولا يبرز العورة ولا يثير الفتن بين الرجال والنساء فلا مانع منه شرعا والخروج به لضروريات الحياة اليومية، وتصح الصلاة به إذا توافرت فيه الشروط السابقة .

أما إذا كان البنطلون ضيقا أو يصف مفاتن الجسم أو يحدد العورة فيكون لبسه حراما شرعا لقوله تعالى ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) ولا يجوز الخروج به ولا الخروج فيه.

واسستشهدت بما روى عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»، رواه الإمام أحمد والحاكم ، والمقصود بلفظ «حائض» الوارد فى الحديث: أنها بلغت المحيض ومن ثم أصبحت من المكلفين بالصلاة.

حكم صلاة المرأة بالبيجاما

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم صلاة المرأة بالبيجاما وملابس النوم، وقال إن المرأة مأمورة في الصلاة بستر عورتها التي تشمل جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين.

وأشار الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: (ما حكم صلاة المرأة بالبيجاما؟)، إلى أن الشرع لا يتوقف عند الأسماء، مؤكدًا أن صلاة المرأة بالبيجاما أو غيرها، يجوز ما دام مغطيًا لجسدها وعورتها المأمورة بسترها.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، أن البيجاما ما دامت غير كاشفة لما تحتها أو شفافة، فيجوز الصلاة بها أو بغيرها.

هل تقبل صلاة المرأة بالبنطلون ؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون لكن بشرط أن يكون عليه شيء طويل واسع وفضفاض لا يصف ولا يشف ولا يكشف.

وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تقبل صلاة المرأة بالبنطلون ؟ أن المرأة التي لا ترتدي لبسًا واسعًا فضفاضًا، وترتدي البنطلون؛ عليها ألا تترك الصلاة، بل يحرم عليها ترك الصلاة.

وأضاف أن المرأة التي ترتدي البنطلون عليها أن تصلي وتدعو في صلاتها أن يرزقها الخشية والخوف منه، منوهًا بأن الله إذا رزق المرأة التقوى والخشية منه؛ يسهل عليها أن تتستر وأن تحب الستر والعفاف وتستجيب لأمر الله.

وأكد أن جسم المرأة عورة (فيما عدا الوجه والفكين) وينبغي ألا يكون زيها الذي ترتديه كاشفًا فيكشف شيئًا من جسمها أو شفافًا فيشف شيئًا منها، أو واصفًا فيصف شيئًا من جسمها.