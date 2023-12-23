عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تأجيل عرضه في مصر.. منتجة فيلم «عيسى»: ننتظر موافقة الرقابة

عيسي
عيسي

أصدرت منتجة فيلم "عيسي"، بيانا؛ لتوضيح سبب عدم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وفق الجدول المعلن سابقا.

وجاء في نص البيان ما يلي

“تم تأجيل عرض فيلم عيسى داخل مصر، ووضع خطة توزيعية بديلة للفيلم؛ بعدما تم تقديمه للرقابة منذ وقت للحصول على تصريح لطرحه ضمن برنامج عرض خاص بأفلام المخرج مراد مصطفى فى السينما”.

وأضافت: “وعلى هذا، نحن ما زلنا في انتظار الحصول على الموافقة من الرقابة لعرض الفيلم في وقت قريب داخل مصر، كما هو مخطط له توزيعيا”.

يذكر أن "عيسى" هو الفيلم الرابع لمراد وعرض عالمياً في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة أسبوع النقاد فى دورة هذا العام وحصل على جائزتين ضمن 30 جائزة فاز بها بعد ذلك خلال مسيرته بالمشاركة فى 90 مهرجانا دوليا حتى الآن.

فيلم عيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

الرئيس السيسي يهنئ رؤساء وملوك دول العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

موضوعات متعلقة

والدة الفنانة لطيفة تتعرض لوعكة صحية ونقلها للعناية المركزة.. صورة

تعرف على إيرادات فيلم أبو نسب في أولى أيام عرضه بالسينمات

تعرف على قائمة برامج راديو 9090 فى عام 2024

طرح برومو فيلم حمص وحلاوة .. تعرف على موعد العرض فى السينمات

نحيي وطنية ووعي الشعب المصري.. نقابة المهن التمثيلية تهنئ السيسي بفوزه بالانتخابات

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

استكمالا للإنجازات.. أحمد عز يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

تستعرض إنجازات الرئيس السيسي.. نجاح كبير لأغنية الفنان لؤي "طريق طويل"

ترشيحاتنا

السوبر المصري| استمرار تأهيل الشناوي في تدريبات بيراميدز استعدادا لمواجهة فيوتشر

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة

إسرائيل: طائرة استهداف ناقلة قبالة سواحل الهند انطلقت من إيران مباشرة

أستاذ علوم سياسية: نحن أمام مراحل متعددة من الصراع الروسي الأوكراني

دعاء نهاية العام الميلادي.. اللهم اجعلها نهاية كل حزن وهم وضيق

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود؟

«زنوبيا» تعود أصولها للملكة كليوباترا.. غزت مصر وعادت مُقيدة بالأغلال |ما قصتها؟

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة عمل الجبنة الريكوتا بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

فيديو

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ