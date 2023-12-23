بعد تأجيل عرضه في مصر.. منتجة فيلم «عيسى»: ننتظر موافقة الرقابة

أصدرت منتجة فيلم "عيسي"، بيانا؛ لتوضيح سبب عدم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وفق الجدول المعلن سابقا.

وجاء في نص البيان ما يلي

“تم تأجيل عرض فيلم عيسى داخل مصر، ووضع خطة توزيعية بديلة للفيلم؛ بعدما تم تقديمه للرقابة منذ وقت للحصول على تصريح لطرحه ضمن برنامج عرض خاص بأفلام المخرج مراد مصطفى فى السينما”.

وأضافت: “وعلى هذا، نحن ما زلنا في انتظار الحصول على الموافقة من الرقابة لعرض الفيلم في وقت قريب داخل مصر، كما هو مخطط له توزيعيا”.

يذكر أن "عيسى" هو الفيلم الرابع لمراد وعرض عالمياً في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة أسبوع النقاد فى دورة هذا العام وحصل على جائزتين ضمن 30 جائزة فاز بها بعد ذلك خلال مسيرته بالمشاركة فى 90 مهرجانا دوليا حتى الآن.