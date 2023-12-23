دوي صافرات الإنذار في عسقلان وزيكيم

أفاد المركز الأعلامي الفلسطيني ، اليوم السبت، بدوي صافرات الإنذار تدوي في مستوطنتي عسقلان و"زيكيم".

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم، منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء وإصابة عشرات المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء.

وقالت مصادر فلسطينية، إن 12 مواطنا استشهدوا جميعهم نساء وأطفال، إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة البرش في جباليا البلد، وسوته في الأرض، إضافة إصابة العشرات ومثلهم تحت الركام.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت منزلا في حي النزلة بجباليا، ما أدى لاستشهاد طفل.

كما أفادت مصادر طبية، بانتشال عشرات الجثث المتحللة من شوارع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.

وأضافت أن معظم الجثث التي تم انتشالها في بيت لاهيا تعرضت لإعدام ميداني ونهشتها الكلاب.