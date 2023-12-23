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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كبير مستشاري نتنياهو: دعوات جوتيريش لوقف إطلاق النار توفر شريان حياة لحماس

صدى البلد

قال مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة سي إن إن يوم السبت، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “يقدم شريان الحياة لحركة حماس” من خلال دعوته إلى وقف إنساني لإطلاق النار.

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارا، يوم الجمعة، يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية 'بشكل آمن' و'دون عوائق' إلى جميع أنحاء غزة، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

وقال ريجيف: “نشكر الولايات المتحدة على دعمها الدبلوماسي في الأمم المتحدة، وعلى منع هذا النوع من القرار من تمريره في مجلس الأمن”.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار يوم الجمعة بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد الجهود السابقة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في مجلس الأمن الدولي.

وعندما سئل عن ادعاء المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤول عن غزة، موشيه تيترو، بأنه “لا يوجد نقص في الغذاء في غزة”، قال ريجيف إن هناك شاحنات من المواد الغذائية سمحت بها إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف أن الشاحنات ما زالت تنتظر عند المعبر للدخول 'وليس بسبب إسرائيل'.

وأضاف ريجيف: 'على المرء أن يطرح السؤال التالي، وهو: هل من الممكن أن تعلم حماس أن فرصتها الوحيدة للبقاء هي التضحية بشعب غزة والقول إننا لن نسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية؟'.

ودافع أيضًا عن دعوات إسرائيل للناس للانتقال من مناطق معينة في غزة، قائلاً إن “كل المشاكل في النقل لا تقارن بإمكانية التعرض للقتل بسبب الوقوع في مرمى النيران المتبادلة.

ونوه  ريجيف إن الدعوات السابقة التي وجهتها قوات الدفاع الإسرائيلية للناس للانتقال جنوباً من الشمال كانت 'حساً سليماً' و'الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله' نظراً للظروف.

واختتم ريجيف: 'الآن بعد أن بدأ القتال في الجنوب، كان علينا أن نكون أكثر تحديداً، وطلبنا من الناس الذهاب إلى مناطق محددة لا ننوي أن نرى فيها قتالاً جدياً ومكثفاً'.

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