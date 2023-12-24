سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 24-12-2023

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-12-2023؛ داخل البنوك التي تعمل في السوق المصرية.

واستقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مسجلا 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.



وبلغ أدني سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، مصر، الأهلي المصري".

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع تضمنت بنوك " المصرف المتحد،المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المشرق، بلوم، الإسكندرية، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول".

وبلغ أعلي سعر دولارأ مام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.



الإئتمان المحلي



ارتفع إجمالي الائتمان المحلي المطلوب من عملاء البنوك بنهاية أغسطس الماضي، مسجلا 9.43 تريليون جنيه، مقابل 9.21 تريليون جنيه في يونيو 2023، ومقارنة بـ 8.74 تريليون جنيه في يونيو الماضي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي نحو 6.5 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 6.3 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 5.842 تريليون جنيه في يونيو 2023.

البنك المركزي يعقد 8 اجتماعات لبحث أسعار الفائدة خلال 2024

تضمن الائتمان المحلي المطلوب من الحكومة نحو 5.634 تريليون جنيه للأوارق المالية بنهاية أغسطس السابق مقابل 5.74 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 5.7 تريليون جنيه في يونيو 2023.

وجاء بند الإقراض والخصم نحو 3.15 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 2.9 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه في يونيو السابق.

ووصلت الودائع نحو 2.32 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 2.23 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 2.3 تريليون جنيه في يونيو الماضي.