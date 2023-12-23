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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 23-12-2023 في البنوك المصرية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد ، تقريرا حول أسعار الدولار اليوم السبت في البنوك المصريه ، وجاءت أسعار الدولار كالتالي:-

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.82 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى30.75 جنيه للشراء.30.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.

 

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