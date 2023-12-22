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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذروا الدولار المجمد .. خالد أبو بكر : جناية وقيمته هتروح عليك

الدولار
الدولار

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن السوق السوداء الموازية للدولار، مجرمة بحكم القانون، وممنوعة، وتم اكتشاف ما يسمى بالدولار المجمد.

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وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إن الدولار المجمّد عملة صحيحة، ويحمل أرقاماً مسلسلة، يمكن تداوله بشكل طبيعي، لكن خارج الجهاز المصرفي، نظرا لكونها مهربة ومنهوبة من دول أخرى سواء في أوقات الحروب أو الثورات، لذا تم تجميدها من جانب الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي البنوك المركزية في باقي الدول.

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع رقم على عملتها الدولارية، وتقرر تجميد جزء من عملتها من رقم معين لرقم آخر، بحيث لا يتم التعامل به خارج الولايات المتحدة الأمريكية، محذرًا  "التعامل بالدولار المجمد جناية وقيمته هتروح عليك".

وواصل:" لا نقبل أي مبرر في مخالفة القانون.. وأعلم أن هناك أناس حسنوا النوايا، وتغيير العملة خارج البنك جناية، لأن مستقبل عائلات بيروح بسببها".

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