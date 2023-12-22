أسعار العملات الأجنبية في مصر: استقرار الدولار و اليورو وتراجع الإسترليني

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر تباينا اليوم الجمعة مقارنة بتعاملات يوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استقر الدولار دون حدوث أي تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي، وخلال السطور ننشر حركة بيع وشراء العملات الأجنبية خلال اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.



أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي علي مدار تعاملات الأسبوع ليسجل اليوم 33.62 جنيه للشراء و 33.94 جنيه للبيع

وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو 38.78 جنيه للشراء و 39.16 جنيه للبيع مقارنة بـ39.45 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 29 قروش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.62 جنيه للشراء 36.02 جنيه للبيع مقارنة بـ35.65 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 37 قرش.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث في بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 33.62 جنيه للشراء و 33.94 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 38.78 جنيه للشراء و 39.16 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 35.52 جنيه للشراء 36.02 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و 30.95 جنيه.

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم ليسجل نحو 33.84 جنيه للشراء و 34 جنيه للبيع مقارنة بـ 33.73 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 27 قرش.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة 39 جنيه للشراء و 39.22 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

كما سجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 35.88 جنيه للشراء و36.04 جنيه للبيع مقارنة بـ 35.57 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 41 قرش.