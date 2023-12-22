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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية في مصر

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في البنوك، عدا الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، والذي يتغير سعره بشكل دائم، وخلال السطور التالية نرصد أسعار العملات في البنك المركزي و بنكي مصر والأهلي في تعاملات اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023.

وجاءت أسعار العملات العربية في البنوك كالتالي:

البنك الأهلي

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي: 

استقر سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري عند 99.35 جنيه للشراء و100.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي 

استقر سعر صرف الريال السعود  الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة في بنك الأهلي نحو 8.07 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

بنك مصر 

 جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 100.03 جنيه للشراء و 100.40 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع . 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.

البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم في البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي  ليسجل 100.18 جنيه للشراء و100.75 جنيه للبيع مقارنة بـ 100.65 جنيه الأحد الماضي سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 10 قروش.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.48 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي العملات ضمن العملات الأعلى عالميا.

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