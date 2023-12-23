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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو لـ بايدن: إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقق جميع أهدافها بالكامل

صدى البلد

في مكالمة هاتفية حديثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب نتنياهو عن امتنانه لموقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بقرار يهدف إلى تسريع المساعدات لغزة.

 

تأتي هذه الدعوة في خضم الصراع المستمر في المنطقة، مع تصاعد التوترات والجهود الدولية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

 وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار حظي بتأييد ثلاثة عشر عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويسعى القرار إلى تسريع إيصال المساعدات إلى غزة، حيث أدى تأثير الصراع إلى وضع إنساني خطير.

وبالإضافة إلى الامتناع عن التصويت على قرار المساعدات، استخدمت الولايات المتحدة أيضًا حق النقض (الفيتو) ضد التعديل الروسي الذي يهدف إلى إعادة الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في المنطقة.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نقل نتنياهو خلال الاتصال مع الرئيس بايدن تقديره للموقف الأمريكي في مجلس الأمن الدولي. 

كما سلط البيان الضوء على موقف نتنياهو الواضح، حيث قال: "أوضح نتنياهو أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تتحقق جميع أهدافها بالكامل".

 

تسلط المحادثة بين الزعيمين الضوء على تعقيدات المشهد الجيوسياسي والتحديات التي تواجه إيجاد حل دبلوماسي للصراع المستمر. يعكس الاختلاف في التوجهات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجهات النظر المتباينة حول كيفية معالجة الأزمة في المنطقة. 

نتنياهو الولايات المتحدة غزة

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