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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوسوفو: مسلحين في صربيا يخططون لمزيد من الهجمات

كوسوفو
كوسوفو

قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، اليوم السبت، إن مسلحين تدعمهم أجهزة الأمن الصربية يتدربون على شن هجمات جديدة في بلاده بعد هجوم سبتمبر/أيلول الذي خلف 4 قتلى، ونفت صربيا أي خطة من هذا القبيل.

وفي 24 سبتمبر/أيلول، هاجمت مجموعة تتألف من 80 رجلاً مسلحا، شرطة كوسوفو في قرية بانجسكا الهادئة بالقرب من الحدود مع صربيا، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وثلاثة مسلحين.

وقال كورتي في مؤتمر صحفي إن ميلان رادويتشيتش، وهو سياسي كبير من صرب كوسوفو اعترف بمشاركته في المعركة المسلحة في سبتمبر/أيلول، كان يخطط لمزيد من الهجمات.

وأضاف 'إنه يواصل الآن الاستعدادات لشن هجمات أخرى في بلادنا... ويعقد اجتماعات منتظمة مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات الصربي'.

وقال بيتار بيتكوفيتش، رئيس مكتب الحكومة الصربية في كوسوفو، إن ادعاءات كورتي كاذبة.

وقال في بيان 'إنها كذبة مطلقة أن تستعد بلغراد لهجوم'.

وأصدر الادعاء في كوسوفو أوامر اعتقال بحق رادويتشيتش و30 آخرين يعتقد أنهم مختبئون في صربيا، التي نفت مزاعم سابقة من كوسوفو بأنها قدمت دعما ماليا وعمليا لرادويشيتش ومجموعته.

وأعلنت كوسوفو، ذات الأغلبية الألبانية، استقلالها عن صربيا عام 2008 بعد انتفاضة مسلحة وتدخل حلف شمال الأطلسي عام 1999.

وينتمي نحو خمسة بالمئة من السكان إلى الصرب، ويعيش نصفهم في الشمال ويرفضون الاعتراف باستقلال كوسوفو ورؤية بلغراد عاصمة لهم. وكثيرا ما اشتبكوا مع شرطة كوسوفو وقوات حفظ السلام الدولية.

وأرسل حلف شمال الأطلسي ألف جندي إضافي إلى المنطقة ليصل عدد قواته هناك إلى 4500 جندي لحفظ السلام من 27 دولة.

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