اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن التحول من الاعتماد المؤسسي للبرامجي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

برنامج تدريبي بجامعة حلوان

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين، عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط اضغط هنا

ومن هذه الدورات يقدم المركز اليوم 24 ديسمبر 2023، برنامجا تدريبيا عن أنشطة التحول من الاعتماد المؤسسي الي الاعتماد البرامجي

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادى جامعة حلوان بجولة تفقدية للصالة المغطاة والملاعب الرياضية بهدف متابعة استعداد الجامعة لافتتاح نادي جامعة حلوان الذى سوف يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

رافق الدكتور السيد قنديل فى هذه الجولة الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس ادارة النادي والمدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، ومديري الصالة المغطاة والملاعب المفتوحة وقد تفقد سيادته أعمال تجهيز الصالة المغطاة والملاعب الرياضية بالنادي داخل الحرم الجامعى ، وتابع جزء من مباريات نهائي كرة السلة المقامة بالصالة المغطاة بين اندية الجزيرة ونادي الشمس والأهلي ومدينة نصر للبنين والبنات.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن إهتمامه الكبير لخروج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بتاريخ جامعة حلوان ولما له من اهمية قصوى للجامعة متمثلة فى الاستفادة من إمكانيات الجامعة المكانية والأكاديمية وذلك بخلق فرص لتدريب الطلاب بكليات علوم الرياضة للبنين والبنات ليصبحوا فى المستقبل كوادر تقوم عليها العملية التعليمية بالجامعة وكذلك التوسع فى ممارسة الرياضة للطلاب ويكون نادى جامعة حلوان ايضا المنفذ الرياضي والترويحي لطلاب الجامعة وموظفيها واعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وقد كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان علماء الجامعة المميزين طبقاً لقواعد معلومات SciVal؛ حيث تم ترتيب أفضل 40 باحثا على مستوى الجامعة طبقاً لاستشهاداتهم البحثية العالية المقترنة بالتخصص ذات التأثير.

وكان من ضمن الذين تم تكريمهم الأستاذة الدكتورة منال عبد القادر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب حيت كتبت على صفحتها الشخصية "شرفت بتكريمي من ضمن الأربعين عالم الأكثر تأثيرا في جامعة حلوان من رئيس جامعة حلوان الأستاذ الدكتور السيد قنديل وبحضور الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذة الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق والأستاذ الدكتور محمد الدخيل مدير وحدة التصنيف الدولي وفريدة مساعد أمين الجامعة للدراسات العليا والبحوث".