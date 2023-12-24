عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التعليم المدمج يعلن عن تسليم إفادات النجاح لبعض البرامج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن تسليم إفادات النجاح الخاصة بدفعة تخرج دور يوليو 2023 بجميع البرامج بنظام التعليم المدمج عدا برنامج اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

وأكد مركز التعليم المدمج، أنه سيتم الإعلان بموعد تسليم الإفادات الخاصة به بعد الانتهاء من إعدادها.


النائب العام ورئيس جامعة القاهرة يوقعان بروتوكول تعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر

‏‎وقع المستشار محمد شوقي النائب العام والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر.

‏‎تم توقيع البروتوكول بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة والذي ضم المستشار عمرو فاروق، والمستشار علي مختار، والمستشار محمد البياع، والمستشار أحمد السعيد، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للجامعة ومدير المكتب القانوني.

‏‎ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة القاهرة لتعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، والتواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

‏‎ويهدف البرتوكول إلى معاونة الباحثين من أعضاء النيابة العامة في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من البرامج الدراسية من خلال توفير المنح الدراسية الجزئية والكلية، وإتاحة المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

كما يتيح البروتوكول لأعضاء النيابة العامة نشر البحوث والدراسات والتقارير وغيرها من صور الإنتاج العلمي في المجلات والدوريات العلمية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك.

مركز التعليم المدمج مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة تسليم إفادات النجاح إفادات النجاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

أمطار وشبورة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

غمزة ونظرة وطبطبة.. حكم مباراة الأهلي وأوراوا تنشر صورها مع الشناوي على إنستجرام

ترشيحاتنا

مصطفى شردي: مش بشجع الأهلي ولا عمري هشجعه

شوبير يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الزمالك

ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟.. دار الإفتاء ترد

أفضل موبايل أوبو رينو Oppo Reno للفئة المتوسطة بسعر مناسب

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أرض مهد المسيح.. لميس الحديدي تقدم حلقة خاصة من بيت لحم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال غزة.. ماذا فعلوا للحصول على التدفئة؟

لن تصدق شكلها.. مي كساب تلفت الانتباه بحفل دير جيست

بالترتر.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة مختلفة في حفل دير جيست

مقطع فيديو يدمي القلوب لمجموعة من أطفال غزة

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ