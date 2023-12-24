ولا أغرب.. في 12 دقيقة طائرة تستكمل رحلتها بدون طيار

في واقعة تعد الأغرب على الإطلاق، استطاعت إحدى طائرات الشحن الأكثر استخدامًا في العالم أن تٌكمل رحلة كاملة دون وجود طيار يقوم بالقيادة، لتُحدث تطورًا جديدًا في عالم الطيران.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل قد أدارت الرحلة شركة «Reliable Robotics» والتي تعمل على نظام طيران يعد شبه آلي وذلك منذ عام 2019، ويتيح إمكانية التحكّم بالطائرة عن بُعد وذلك بواسطة الطيار.

غادرت الطائرة والتي تعد من طراز «سيسنا كارافان»، من مطار «هوليستر» والذي يقع في شمالي كاليفورنيا، لتتمكن من القيام بإنجاز مهمتها وذلك في 12 دقيقة إجمالًا.

وذكر موقع سي إن إن الأمريكي، أن الطائرة تعد ذات محرّك واحد، وتُعد بمثابة خيارًا شائعًا للتدريب على الطيران، والسياحة، والشحن الإقليمي، حيث يقوم المُشغّل عن بعد، وهو طيّار حقيقي، بإرسال الأوامر إلى الطائرة وذلك عبر إشارات الأقمار الصناعية المشفّرة.