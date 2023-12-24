مفاجأة.. زيزو يتمسك بالرحيل عن الزمالك

فجَرَ الإعلامي إسلام صادق مفاجأة كبرى بشأن أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك بشأن الاستمرار مع الفريق من عدمه في الفترة المقبلة.

وقال إسلام صادق، عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": “ أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك أبلغ لاعبي الفريق ومسؤولي النادي برغبته في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء نظرًا للعرض المالي الكبير المقدم من إدارة نادي الشباب السعودي، مشيرًا إلى أنها فرصة لن تتكرر ”.

وأضاف: مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب سيعقد جلسة خاصة مع أحمد سيد زيزو نجم الفريق لحسم مصيره، كما أن إدارة القلعة البيضاء وضعت شرطين للموافقة على رحيل اللاعب، وهما إنهاء أزمة القيد ، والتعاقد مع مصطفى فتحي نجم بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.