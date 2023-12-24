صحيفة عبرية تكشف سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية صباح اليوم الاحد، عن سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، في تقرير لها صباح اليوم الأحد، إن حركة حماس تظهر صبرًا كبيرًا في الميدان وتحسن من طرقها القتالية ما أدى لإرتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي إلي 485 قتيلاً وذلك بعد أن الإعلان عن مقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة في قطاع غزة صباح اليوم.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت، إنه وثق 2600 حالة اعتقال على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، بينهم 40 طبيباً وثمانية صحافيين.

وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم أكثر من 55 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة خلال الحرب. وأشار إلى أن القطاع بحاجة إلى 1000 شاحنة مساعدات، ومليون لتر من الوقود على الأقل يومياً "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه" في غزة.