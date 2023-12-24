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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بسبب الحرب.. إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد في «بيت لحم» مسقط رأس السيد المسيح|شاهد

صدى البلد

جاء قرار إلغاء الاحتفالات من قبل الزعماء المسيحيين والسلطات البلدية في المدينة، وذلك تضامناً مع أهل غزة، حيث أسفرت الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل إلى استشهاد 20258 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

 إلغاء الاحتفالات من قبل الزعماء المسيحيين

ووفقاً للتقرير، فإن مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة  تستعد لاستقبال عيد الميلاد بهدوء، دون أضواء واحتفالات وشجرة عيد الميلاد المعتادة التي تعلو فوق ساحة المهد، بعد أن قرر المسئولون في مسقط رأس السيد المسيح التخلي عن الاحتفالات؛ بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ حوالي 3 أشهر على قطاع غزة.

وأفاد التقرير، أن إلغاء احتفالات عيد الميلاد، التي تستقطب عادة آلاف الزوار، سيكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد المعتمد على السياحة في المدينة، التي تعتبر من أهم الوجهات السياحية الدينية في العالم.

وجاء قرار إلغاء الاحتفالات من قبل الزعماء المسيحيين والسلطات البلدية في المدينة، وذلك تضامنا مع أهل غزة، حيث أسفرت الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل إلى مقتل 20258 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 53 ألفا آخرين، وفق وزارة الصحة التابعة للقطاع الذي يعاني الأمرين.

الاحتفالات المدينة غزة الحرب مدينة بيت لحم الضفة الغربية المحتلة

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