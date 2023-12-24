الإعلام العبري: بايدن لم يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بضرورة حماية السكان المدنيين في قطاع غزة، لكنه لم يطلب الترويج لوقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وأعلن البيت الأبيض الليلة الماضية أنه خلال المكالمة الهاتفية التي جرت أمس ناقش بايدن مع نتنياهو العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة و"أهدافها ومراحلها".

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة و"أكد على الحاجة الماسة لحماية السكان المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين يدعمون عملية المساعدات الإنسانية، وأهمية السماح للمواطنين بالابتعاد بأمان عن مناطق القتال".

كما أُعلن أن الجانبين ناقشا أهمية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس.

من جانبه قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن نتنياهو أعرب خلال المحادثة المطولة لبايدن عن تقديره لوقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأوضح أن إسرائيل "ستواصل الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها".