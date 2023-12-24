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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هددت بإيذاء الرئيس الروسي.. قصة "الساحرة اليهودية" التي تدعم إسرائيل وأوكرانيا

الساحرة اليهودية
الساحرة اليهودية

اعتقلت الشرطة الروسية في شبه جزيرة القرم، ناتاليا أبراموفيتش "الساحرة اليهودية" بعد أن هددت بإيذاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقطع فيديو.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد أعربت عن دعم واضح لأوكرانيا وإسرائيل، بل ونشرت صورة بالفوتوشوب لنفسها وهي تقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الصحيفة العبرية أن دعم أوكرانيا وإسرائيل لم يكن سبب اعتقال "الساحرة اليهودية" في روسيا، بل مقاطع الفيديو التي أهانت فيها بوتين والجيش الروسي، وهددت في أحد مقاطع الفيديو بالاتصال بحاخامها حتى يؤذي الرئيس بوتين.

وأوضحت الصحيفة أن "الساحرة اليهودية" اعترفت خلال التحقيق بالجرائم المنسوبة إليها، بما في ذلك التشهير بالرئيس بوتين، وأفرج عنها  بغرامة قدرها 32000 روبل.

جزيرة القرم الشرطة الروسية ناتاليا أبراموفيتش الساحرة اليهودية إيذاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إسرائيل أوكرانيا

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