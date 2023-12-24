عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "في ظروف غير إنسانية .. آلاف الفلسطينيين ينزحون مجددا".

الأمر الجائر لم يجد الفلسطينيون مفراً سوى النزوح

واضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح من مناطق سكنهم وسط قطاع غزة حاملين أمتعتهم البسيطة في أعقاب إصدار جيش الاحتلال أمر إخلاء جديد من مناطق بوسط القطاع.

وعلى وقع هذا الأمر الجائر لم يجد الفلسطينيون مفرا سوى النزوح مرة أخرى في ظروف غير إنسانية للبحث عن مكان آمن أصبح من المستحيل العثور عليه في ظل إمعان آلة الحرب الإسرائيلية في القصف منذ السابع من أكتوبر الماضي حاصدة وما تزال أرواح آلاف المدنيين العزل.

مسؤولون إسرائيليون اعتبروا أوامر الإخلاء الجديدة بمثابة أحدث إشارة على أن العملية العسكرية الوحشية في قطاع غزة تأخذ منحنى متصاعدا في بعض المناطق وسط تقارير أن الجيش يستعد للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة.

