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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية|فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية،إن كل الدلائل تشير إلى رغبة إسرائيلية في تنفيذ تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر واجهت المخطط الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم منذ اللحظة الأولى.

الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف «فارس» في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن معظم تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد رغبتهم الكامنة في استغلال ما حدث في السابع من أكتوبر العام الجاري لتنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن إدراك مصر لخطورة القضية الفلسطينية جعلها تتحرك على نحو قوي وفعال على أكثر من محور لإيجاد مواقف دولية داعمة للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، حيث نجحت مصر في تنظيم قمة القاهرة للسلام بمشاركة أكثر من 31 دولة و3منظمات أممية، وهذه المشاركة الفاعلة تؤكد أن العالم ينظر للدولة المصرية باعتبارها صاحبة رؤية مختلفة وصائبة ومتزنة تسعى إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط.

القضية الفلسطينية إسرائيلية مصر الفلسطينيين حامد فارس

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