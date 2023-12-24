عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار كسر الحصارعلى غزة|«الجمهورية»: مصر مُتمسكة بثوابت حل القضية الفلسطينية بشكل شامل

علم مصر و فلسطين
علم مصر و فلسطين

شددت صحيفة (الجمهورية) على أن مصر متمسكة بتوابث حل القضية الفلسطينية بشكل شامل، مؤكدة أن الموقف المصري، كان واضحاً لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته السياسية والإنسانية ووقف معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاماً وفي عملية طوفان الأقصي قبل 78 يومياً.


ونوهت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (قرار كسر الحصار على غزة) - بترحيب مصر بقرار مجلس الأمن الدولي بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات لقطاع غزة، وتعيين منسق أممي لتسهيل دخولها وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع، في الوقت الذي اعتبرت أن الخطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لاطلاق النار؛ وهو ما يؤكد تمسك مصر بثوابت حل الصراع بشكل شامل.


وذكرت الصحفية أن صدور قرار مجلس الأمن - الذي أعدته مصر والإمارات - جاء بعد عدة تأجيلات؛ حتى صدر بالصيغة الأخيرة، ويدعو إلى زيادة واسعة النطاق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ فالخطوة غير الكافية - كما في بيان الخارجية - حيث لم يتضمن وقف إطلاق النار؛ باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ بنود القرار والسبيل المهم والوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة؛ وهو ما تسعى إليه مصر منذ بدء عملية طوفان الأقصي في 7 أكتوبر الماضي. 


وأكدت الصحيفة ضرورة كسر الحصار على غزة، و"تخطي" العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات، ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والخطر باستهدافهم أو استهداف المساعدات. 


وأشارت الصحيفة إلى أن الأيام القادمة ستثبت مدى التزام إسرائيل ببنود القرار الإنساني؛ وهو ما شكك فيه المندوب الروسي في الأمم المتحدة، التي كانت بلاده تطالب بإضافة دعوة لوقف عاجل لـ"لأعمال القتالية" على مسودة القرار.


واختتمت الصحيفة بالتشديد على أهمية إيصال المساعدات لإخواننا في غزة، معتبرة أن المنسق الأممي خطوة ستكشف - للعالم - أن نزيف الدم يحتاج لقرار واضح وصريح لإيقاف الحرب وفتح المجال لحل الدولتين؛ وهو ما تماطل إسرائيل في عدم تنفيذ الوصول إلى الحل الشامل والعادل بدولتين في حدود 4 يونيو 1967.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

عمره 2200 عام.. علماء آثار خائفون من فتح قبر بالصين | السبب مروع

صحيفة عبرية تكشف سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي

زلزال عنيف يضرب تشيلي بقوة 5.1 ريختر.. ولا أنباء عن ضحايا

العلاج المناعي أمل جديد لمرضى سرطان الجهاز الهضمي.. تفاصيل

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين من هذا الأمر

بعد تحرك البرلمان.. ماذا ستفعل الحكومة حال دخول متحور كورونا JN.1 مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن الجريئة والمثيرة بحفل الدير جيست |شاهد

هتكلفك 15 جنيهًا.. طريقة عمل كيك دقيق الذرة

بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»

فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ