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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين،  إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين الواردة في القانون رقم 156 لسنة 2007  

يأتي ذلك في ضوء موافقة السلطة المختصة على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي ، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي وإستيفاء وذلك إلكترونيا تنفيذا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي 

وتشمل إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين ما يلي :  

- يتم إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2024/2023 للمعلمين ، والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم 

http://academy.emis.gov.eg/alazhar/ 

وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 8 يناير وحتى  يوم الخميس الموافق 2024/2/29 .

  • يتم التنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: لاستيفاء بنود إستمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا http://academy.emis.gov.eg/alazhar/ .
  • يتم تقييم أداء المعلم للحصول من 100 نقطة تكون موزعة طبقا المحتويات ملف الترقي على النحو التالي:-
  • يتم استيفاء البرنامج التدريبي المحدد ويخصص اللازمة له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.
  • وتتكون إستمارة ملف إنجاز المعلم ، من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة .
  • يتم تقييم المعلم من قبل شيخ المعهد يخصص له 10 نقاط طبقا لبنود الاستمارة المرفقة.
  • بتم تقييم المعلم من قبل الموجه الفني يخصص له 10 نقاط طبقا لبنود الاستمارة المرفقة .
  • ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم ، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول ، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم أول أ ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول.

 

  • وتشمل بيانات كشوف المستوفين الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي على الآتي : كود المعلم - الاسم الرباعي - تاريخ التعيين - جهة العمل - الوظيفة الحالية على الكادر - تاريخ شغلها - المؤهل الأعلى - تقرير الكفاية لعام 2021/2020 - تقرير الكفاية لعام 2022/2021 - نقاط استيفاء البرنامج التدريبي - نقاط ملف الإنجاز - نقاط استمارة تقييم أداء المعلم من قبل المدير - نقاط استمارة تقييم المعلم من قبل الموجه الفني - مجموع النقاط (100) نقطة ) .

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