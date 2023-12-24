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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يجتمع بمديري الكليات ويوجه باستمرار التدريب للقيادات الجدد

صدى البلد

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مديري الكليات الجدد ومساعديهم على مستوى كليات ومعاهد الجامعة،  وذلك بعد اعتماد حركة مديري الكليات على مستوى الجامعة حيث تم فيها تعيين مديرين ونواب مديرين جدد و نقل عدد من المديرين إلى أماكن أخرى، وذلك بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين.


واستهل الدكتور منصور حسن الاجتماع بتقديم التهنئة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وللشعب المصري بمناسبة العام الجديد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري بالخير والبركة والتقدم والازدهار، مقدماً الشكر والتقدير للمديرين السابقين على ما قدموه من جهود وإنجازات ملموسة خلال فترة عملهم، كما وجه التهنئة للمديرين الجدد ومساعديهم متمنياً لهم التوفيق والسداد.

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وأوضح رئيس الجامعة على أن حركة التنقلات جاءت بهدف بنــاء كوادر شابه  وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، فضلاً عن تبــادل المعرفــة والخبرات ونقلها علـى نطـاق واسع، إضافة إلي تنمية خبرات القيادات الإدارية الشابة، وضبط منظومة العمل الإداري ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة، ومكافأة المتميزين وتصعيدهم إلى مناصب قيادية مرتفعة،  مشدداً على تفعيل اجتماع مديري الكليات مع الموظفين بكل كلية واجتماع أمين عام الجامعة مع المديرين ومساعديهم بصفة دورية.

 

وجدد رئيس الجامعة، التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الفنية، والقيادية ، بجانب تنمية المهارات المالية والإدارية والقانونية وخاصة للقيادات الشابة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الأداء الفردي والأداء المؤسسي.

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