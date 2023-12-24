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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضراب عام في مطار جنيف الدولي.. اعرف السبب

إضراب أرشيفية
إضراب أرشيفية

 عبر الكثير من موظفي الخدمات الأرضية في مطار جنيف الدولي عن غضبهم من أوضاع عملهم الحالية، مؤكدين على ذلك بدخولهم في إضراب عن العمل اليوم الأحد، وذلك وفقا لما ذكرت صحف دولية.

ودخل موظفي الخدمات الأرضية إضرابًا وفق ما قالت نقابتهم.

وجاء الإضراب بسبب نزاع مع شركة نقل جوي توظفهم، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى إبطاء حركة السفر خلال موسم العطلات.

وبدأ الموظفون الذين يتولون حوالى ربع حركة المرور عبر مطار كوانتران الدولي في جنيف إضرابهم الساعة الرابعة صباحا (الثالثة بتوقيت جرينتش)  اليوم الأحد.

ومن شأن توقف العمل إبطاء حركة السفر التي تصل إلى ذروتها خلال عيد الميلاد، حيث من المتوقع أن يسافر نحو 60 ألف شخص عبر المطار الأحد.

ويتولى الموظفون خدمات أرضية مختلفة مثل إصدار التذاكر ومناولة الأمتعة لعدد من شركات الطيران الدولية، ومن بينها "بريتيش ايروايز" و"اير فرانس" و"كيه ال ام".

وقالت النقابة التي هددت بهذا التحرك منذ مطلع الأسبوع إن مدة الإضراب سيتم تقييمه"ساعة بساعة"، وفقا لموقع "20 مينوت" الإخباري على الإنترنت.

ويطالب العمال  لخدمات المطارات بزيادة رواتبهم بنسبة 5%.

 

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