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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

الشناوي
الشناوي

كشف مصدر بالنادى الأهلى عن حقيقة وصول عروض رسمية للتعاقد مع محمد الشناوى قائد الفريق، بعد تألقه فى كأس العالم للأندية التى أقيمت بالسعودية،

محمد الشناوي 

 وقال المصدر أن النادي لأهلى لم يتلق أى عرض رسمى للتعاقد مع محمد الشناوى، حتى الآن، وفى حال وصول عروض سيتم دراستها واتخاذ القرار المناسب سواء للنادى أو الحارس المتألق.

حقيقة عروض احتراف الشناوي

ورد النجم الدولي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2023".

الشناوي البالغ من العمر 35 سنة، ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد أو ضمك السعوديين؛ خاصة بعد تألقه الكبير في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي استضافتها المملكة على أراضيها.

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وقال الشناوي فى تصريحات تليفزيونية عقب تتويج الأهلى بالبرونزية بخصوص الانتقال إلى الدوري السعودي، "الكلام عن هذا الموضوع كثير"؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مباراة السوبر المصري

وينهى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سيراميكا، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين فى بطولة السوبر المصري بالإمارات.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الوحيد والأخير على ملعب المباراة، فى ظل وصوله أبو ظبى مساء أمس، السبت، بعد نهاية مشاركته في كأس العالم للأندية مساء الجمعة الماضى.

الاهلي 

ويضع كولر الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود للمباراة النهائية ضمن خطة التتويج باللقب بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في شكله الجديد، والذي يشهد مشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخه، وهي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا وفيوتشر.

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