القاهرة الإخبارية: مسيرات تركية تدعو إلى وقف العدوان على غزة | فيديو

كشف عمر أحمد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل مسيرات تركية تدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة وإمنقاذ الوضع الإنساني المتدهور، مؤكدًا أن الأتراك يعبرون عن غضبهم ويطالبوة بالحرية ووقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال أحمد، في مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، إن تركيا تشهد أكبر مظاهرة شعبية خرجت من تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف: "يمكن القول إن هناك عشرات الآلاف من المواطنين لا يزالون يتدفقون إلى ميدان أناضولو وسط أنقرة، والكثير من المواطنين يحملون الأعلام الفلسطينية والتركية".

وتابع: "هنا غضب شديد جدا لدى الشارع التركي بسبب استمرار المجازر الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي ترتبكها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أضيف إليها خلال اليومين الماضيين سقوط شهداء أتراك في شمال العراق، وهو ما زاد نوع الغضب، لأن الأتراك يعتقدون أن إسرائيل هي التي تقف وراء هذه الهجمات".