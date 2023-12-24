شاهد نسرين طافش بإطلالة كاجوال تخطف بها الأنظار

خطفت الفنانة نسرين طافش أنظار متابعيها ومحبيها فى أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".



وتألقت نسرين طافش، بإطلالة مثيرة وجذابة، شميز بالون الأحمر مع بنطال حينز، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية مع اللون النود في الشفاه.





وظهرت نسرين طافش ، مجددا بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري منها الجزء الثاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".





ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة، ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.