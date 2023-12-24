قبل مواجهة بيراميدز.. غنام محمد لاعب فيوتشر يشيد بنظام السوبر المصري الجديد

أبدى غنام محمد لاعب فريق مودرن فيوتشر إعجابه الشديد بتنظيم أبوظبي لبطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد والمقامة في الإمارات.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره نادي بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.

وقال غنام خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: شكراً أبوظبي على التنظيم الرائع وحسن الإستقبال، مباراة صعبة بكل تأكيد أمام فريق نعرفه جيداً ويعرفنا جيداً.

وأعرب عن تمنياته أن تكون المباراة قوية وتليق بإسم الكرة المصرية.