مخه تعبان .. نجم الزمالك السابق يفتح النار على ميدو

سرد محمود ابو العلا نجم الزمالك السابق موقف كوميدي بينه وبين احمد حسام ميدو خلال تواجدهم في معسكر المنتخب المصري.

وقال ابو العلا خلال برنامج الكابتن مع احمد حسن :" ميدو مخه تعبان ، بيعمل اي حاجه في اي وقت ".

وتابع :" كنا بنستعد لمباراة تونس ، وكابتن الجوهري مرعب وكنا بنخاف منه وكل واحد بيحضر الشنكار وميدو نسي بتاعه واخد بتاعي من ورايه ولعب بيه وبعد الماتش عرفت ان هو اللي اخذه ".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عودة بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنفالزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى11 فبراير المقبلين.