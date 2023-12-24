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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

محمد نشات
محمد نشات

تعرض الإعلامي محمد نشأت لحادث سير بسيارته في أثناء عودته إلى منزله، عقب استلامه جائزة الراديو 9090 في حفل توزيع جوائز دير جيست، أمس، ما نتج عنه شرخ في ذراعه الأيسر، وكدمات في الضلوع.

 

محمد نشات :

 

طرحت محطة "الراديو 9090" بوستر ترويجي جديد لمسلسلها الكوميدي "مين في دول"، المقرر بثه عبر إذاعتها في رمضان المقبل، من بطولة الفنان والإعلامي محمد نشأت والفنانة إيمان السيد.

المسلسل تدور أحداثه حول "شناوي" سائق التاكسي الذي يتعرض لحادث نتج عنه تقمصه لشخصيات عديدة ممن يستقلون معه التاكسي وتلجأ زوجته "يسرا" لدكتور "أبولوا" لعلاج زوجها، وفى كل حلقة تحدث العديد من المفاجآت الكوميدية.

والمسلسل من تأليف هشام يحيى وعبد الله مصطفى، ويشارك في البطولة كل من إيهاب الزناتي، سامح عبد العزيز، محمد البحيري.

"مين في دول" يذاع يوميا في رمضان على إذاعة "الراديو 9090"، الساعة 4:20 عصرا.

محمد نشأت

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