شهيد العلم.. مصرع طالب فى حادث سير على طريق فارسكور- الجمالية

لقى طالب بالمرحله الثانوية مصرعه عقب إصابته فى حادث سير أثناء عودته من أحد الدروس على طريق الجمالية - فارسكور بمحافظة الدقهلية .



تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير على طريق الجمالية فارسكور بالقرب من قرية اسكندرية الجديده التابعه للمركز ادى الى اصابة شاب بأصابات خطيرة .



انتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشاب المصاب يدعى أحمد الذهدى جاب الله ١٨ عاما طالب بالمرحله الثانوية من قرية اسكندرية الجديده التابعه للمركز. وأنه أثناء عودته من الدرس صدمته سيارة .



تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم إلا أنه لفظ أنفاسه داخل المستشفى متأثرا بإصابته .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.