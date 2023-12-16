عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهيد العلم.. مصرع طالب فى حادث سير على طريق فارسكور- الجمالية

شهيد العلم
شهيد العلم

لقى طالب بالمرحله الثانوية مصرعه عقب إصابته فى حادث سير أثناء عودته من  أحد الدروس على طريق الجمالية - فارسكور بمحافظة الدقهلية .


تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا من شرطة  النجدة يفيد بوقوع حادث سير على طريق الجمالية فارسكور بالقرب من قرية اسكندرية الجديده التابعه للمركز ادى الى اصابة شاب  بأصابات خطيرة  .


انتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشاب المصاب يدعى أحمد الذهدى جاب الله  ١٨ عاما طالب بالمرحله الثانوية من قرية اسكندرية الجديده التابعه للمركز. وأنه أثناء عودته من الدرس صدمته سيارة .


تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم إلا أنه لفظ أنفاسه داخل المستشفى متأثرا بإصابته .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المرحلة الثانوية امن الدقهلية شهيد العلم محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية وقوع حادث مصرع طالب مرحلة الثانوية مديرية أمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

إصابة تلميذ بعد سقوطه من أعلى منزل في الدقهلية

ترشيحاتنا

فيديو يكشف الثواني السابقة لمذيعة بي بي سي قبل إشارتها البذيئة

أذكار المساء مكتوبة كاملة .. تحصن النفس وتمحو الذنوب

يديعوت أحرونوت: المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة جديدة للأسرى معقدة

بقذيفة "تاندوم" ..كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية شمال شرق خان يونس

تحرك عاجل من الزمالك لحل أزمة القيد خلال يناير

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

مروان حامد: اتقان التمثيل هو مفتاح نجاح أي فيلم سينمائي

حلقت شعرها وخضعت لعلاج الإدمان..رحلة زواج وطلاق شيرين وحسام لمدة 6 سنوات

الطعمية والفول نعمة| جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناولهما

فيديو

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

عمرو سلامة يطرح أغنية فيلم شماريخ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ