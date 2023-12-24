قريبا.. طرح مسلسل «روز وليلى» على منصة شاهد

كشفت منصة شاهد عن اقتراب موعد عرض مسلسل “روز وليلى” بطولة الفنانتين يسرا الفنانة ونيللي كريم.

‏وكتبت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد على تطبيق Instagram :"قريبا .. النجمات يسرا و نيللي كريم لأول مرة في عمل كوميدي درامي خطير".

وروجت يسرا للمسلسل، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “استنونا قريبا في فبراير أنا ونيللي كريم في مسلسل روز وليلى على شاهد”.

يضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.

ويأتي ضمن عشر حلقات تمتد كل منها على مدى نحو ساعة تلفزيونية.

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و "Ana" و "Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و "Cardella" و "On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.