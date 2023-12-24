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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عباس شراقي: نشاط الإنسان ساهم في زيادة معدلات درجة الحرارة

الدكتور عباس شراقي
الدكتور عباس شراقي استاذ البيولوجية بجامعة القاهرة

أكد الدكتور عباس شراقي استاذ البيولوجية بجامعة القاهرة، أن التغيرات المناخية تضرب القارة الإفريقية بقوة، مضيفا أن تعريف التغير المناخي أنه يحدث ارتفاع في درجات الحرارة لمدة ٣٠ سنة متصلة.

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وأضاف عباس شراقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن درجة حرارة الارص ترتفع درجة واحد كل الف سنة، متابعا أن خلال المليون سنة الماضية حدث ١١ عصر جليدي،  وبين كل عصر جليدي عصر دافيء.

وتابع الدكتور عباس شراقي استاذ البيولوجية بجامعة القاهرة ، أن ما حدث أن درجة الحرارة في الأرض ارتفعت درجة واحدة في اخر مائة بدلا من ألف سنة، مستدركا أن الموجات الحارة تؤثر على الغطاء النباتي والإنتاج الحيواني.

واكمل الدكتور عباس شراقي استاذ البيولوجية بجامعة القاهرة، انه نشاط الإنسان ساهم في زيادة معدلات درجة الحرارة.

 

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