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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لبطولة السوبر المصري

صدى البلد

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مباراة فيوتشر في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في شكلها الجديد.

وأقيم المران على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبوظبي، واستمر لمدة ساعة واحدة، واشتمل على وحدات تدريبية خفيفة بهدف التعرف على أرضية الملعب.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري.

وواصل الثلاثي إسلام عيسى وأحمد الشناوي وإبراهيم عادل التدريبات التأهيلية على هامش المران في ظل تأكد الغياب عن لقاء فيوتشر بسبب عدم التماثل للشفاء من الإصابة.

نادي بيراميدز نادى الجزيرة ملعب محمد بن زايد مدينة ابوظبي مباراة فيوتشر كأس السوبر المصري للأبطال

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