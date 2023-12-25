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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023: ظروف غير متوقعة

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

يقدم هذا الأسبوع لمولود برج الأسد تحديات ومفاجآت جديدة تحفز إمكاناتك، مع أن الكواكب تلعب لصالحك، توقع ظهور بعض المواهب الخفية وعودة ظهور الحلم المفقود منذ زمن طويل.

 برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

تحدث بقلبك إلى شريك حياتك؛ المناقشات المفتوحة سوف تصلح العلاقات وتحسنها، يمكن أن يجد برج الأسد العازب، مع محاذاة المريخ لصالحك، شريكه في ظروف غير متوقعة. 

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 التواصل مع احتياجات جسمك والحفاظ على الانسجام، يدعو الكون إلى الانغماس في الأنشطة التي ترفع من صحتك العقلية - سواء كانت اليوجا أو التأمل أو هواية الاسترخاء، ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية أيضًا؛ فهو لن يجعلك لائقًا بدنيًا فحسب، بل قويًا عقليًا أيضًا. 

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

سيساعدك تفكيرك المبتكر على التألق هذا الأسبوع، وسط هذه المواقف غير المؤكدة، يدعوك كوكب المشتري إلى أن تكون أكثر جرأة، مما يجعله وقتًا ممتازًا لعرض تلك الفكرة المجنونة التي كنت تجلس عليها أو تسعى للحصول على الترقية المرغوبة. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

هذه الفرص غير المتوقعة ليست حدثًا عشوائيًا، ولكنها طريقة الكون لإعدادك للأشياء الرائعة القادمة، اعتمد على غريزتك القوية لإرشادك وتجرؤ على أن تكون مختلفًا. .

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