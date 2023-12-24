رغم فوائدها الصحية والتجميلية.. احترس من اضرار بذور الشيا

تعد بذور الشيا من أكثر المواد الطبيعية التي تمتلك فوائد خارقة لصحة الجسم والبشرة، حيث تساعد بذور الشيا في الوقاية من عدد كبير من الامراض أبرزها مشاكل القلب والجهاز الهضمي وهشاشة العظام والشيخوخة المبكرة.



وبالرغم من ذلك يجب استخدام بذور الشيا بشكل معين للوقاية من الآثار الجانبية لها فلابد من إدخالها في النظام الغذائي بالتدريج وعدم الإكثار منها.

وبشكل عام، تعتبر بذور الشيا آمنة للاستهلاك، ومع ذلك قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية محتملة

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض لكم في هذا التقرير اهم اضرار بذور الشيا التى تحدث لدى بعض الأشخاص، وتشمل التالي:

الغازات

الإمساك

الحكة

الطفح الجلدي

وإذا لاحظت أيًا من هذه الآثار الجانبية، توقف عن تناول بذور الشيا وتحدث إلى طبيبك.