"صحة الشيوخ" تطالب بتجهيز وتشغيل مكتب للعلاج على نفقة الدولة بالوادي الجديد

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د مؤمن معاذ بشأن: "توفير أماكن لمكاتب العلاج على نفقة الدولة بالوادى الجديد الفرافرة وبلاط وباريس"، بحضور كلاً ممثلي الحكومة

قال النائب الدكتور مؤمن معاذ مقدم الاقتراح برغبة أن محافظة الوادى الجديد تمثل نصف مساحة مصر تقريباً والمسافات بين المراكز بعيدة جداً قد تصل إلى ٥۰۰ كم، وأنها تتكون من خمس مراكز ويوجد فقط مكتب للعلاج على نفقة الدولة فى (مركز الخارجة والداخلة فقط)، أن زيادة مكاتب العلاج على نفقة الدولة بمحافظة الوادى الجديد ضرورة قصوى حتى يتسنى للجميع الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

واكد ضرورة تطوير المنظومة الصحية لتشمل كل جديد في مجال الطب، من حيث تلقى العلاج وتوفير الخدمات الطبية المتكاملة في ظل تزايد نسب غير القادرين من المرضى وغير المنتفعين من نظام التأمين الصحي، وتأهيل الكوادر الطبية للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات.

وطالب بإنشاء مكتب للعلاج على نفقة الدولة فى باقى مراكز محافظة الوادى الجديد (الفرافرة - بلاط - باريس) وذلك تسهيلاً للعمل وراحة المرضى.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد زيدان مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة)، أن تم تفعيل منظومة العلاج على نفقة الدولة في جميع مراكز محافظة الوادي الجديد ماعدا مستشفى باريس المركزي، وجاري التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لتفعيل مكتب العلاج على نفقة الدولة بها مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه يتم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لمواطني مركز باريس وخاصة مرضى الغسيل الكلوي من خلال اللجنة الثلاثية التي تقوم بأعمالها شهرياً بمستشفى باريس المركزي والتسجيل على منظومة العلاج على نفقة الدولة بمستشفى حميات الخارجة، علماً بأنه تم التفعيل بباقي مستشفيات المراكز (مستشفى الخارجة التخصصي- مستشفى الداخلة العام – مستشفى حميات الخارجة – مستشفى الفرافرة المركزي – مستشفى بلاط المركزي).



وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بسرعة تجهيز وتشغيل مكتب للعلاج على نفقة الدولة في مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، تسهيلاً للمنظومة الإدارية وبما يسهم في التخفيف عن كاهل المرضى.